Lancement en 2024 d’un projet sur le cloud computing

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique lancera, en 2024, un projet sur le cloud computing, le premier du genre en Tunisie, a fait savoir, lundi, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir.

Le ministre a ajouté, dans sa réponse aux interventions des députés lors d’une séance plénière tenue au Palais du Bardo et consacrée à l’examen du budget du ministère pour l’exercice 2024, que ce projet dont le coût est d’environ 9,6 millions de dinars, permettra la mise en place de systèmes numériques basés sur le cloud qui offriront un espace national de stockage des données favorisant, ainsi, la protection des données numériques contre les fuites. Il a indiqué que ce projet, qu’il a qualifié de « projet de sécurité nationale » sera prêt dans les mois à venir.

Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que la Tunisie se classe au dixième rang en termes de production scientifique et de nombre d’articles et de publications techniques sur un total de 132 pays.

Il a révélé que la Tunisie se classe au 40ème rang mondial en termes d’exportations de technologies de pointe. Il a, cependant, reconnu qu’i existe une faible interaction avec l’environnement économique. En effet, a-t-il dit, le pays se situe au 98ème rang mondial selon l’indice du climat de l’investissement et des affaires, un classement qu’il a qualifié de « déshonorant ».

