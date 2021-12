Lancement le 15 décembre 2021 du Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes en Tunisie

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes (INLTP) et le Conseil de l’Europe organisent l’événement en ligne de lancement du Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes (MNO) en Tunisie, qui se tiendra les 15 et 16 décembre 2021.

Le lancement du Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes en Tunisie marque l’aboutissement de plusieurs années de coopération entre les autorités tunisiennes et le Conseil de l’Europe visant à créer un système global facilitant l’identification et l’orientation des victimes vers les services de prise en charge pour assurer de façon appropriée et efficace leur protection et leur accompagnement.

Ces deux journées seront une opportunité d’encourager les échanges croisés et les retours d’expériences internationales concernant des mécanismes d’orientation similaires dans d’autres pays, ainsi que des ateliers.

La journée du 15 décembre 2021 sera consacrée à présentation du Mécanisme national d’orientation en Tunisie et les prochaines étapes de sa mise en œuvre, ainsi que qu’à des échanges croisés sur des expériences internationales.

La journée de 16 décembre 2021 sera l’occasion d’un travail plus approfondi sur plusieurs sujets à travers des ateliers spécialisés: « Coopération internationale en matière de lutte contre la traite des êtres humains », « Vulnérabilités dans les routes migratoires : traite des êtres humains et migration », « Protection des données des victimes de la traite des êtres humains », « Prévention et sensibilisation sur la lutte contre la traite des êtres humains », « Entretien avec les victimes de la traite des êtres humains » et « Orientation des victimes de la traite des êtres humains : défis de la prise en charge et réponses plurielles ».

La cérémonie d’ouverture sera également diffusée en direct sur la page de l’événement Facebook.

Ce lancement bénéficie du soutien des programmes conjoints entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe intitulés « Projet d’Appui aux Instances Indépendantes en Tunisie » (PAII-T) et « Soutien régional à la consolidation des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie dans le sud de la Méditerranée » (Programme Sud IV), co-financés par les deux organisations et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe. Il bénéficie en outre des contributions volontaires de la Suisse.