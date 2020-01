Lancement officiel de la filière des jeunes créateurs des marques tunisiennes

La filière des jeunes créateurs des marques tunisiennes sera lancée, le 31 janvier courant, à Yasmine Hammamet, par le Centre du commerce international, organe de l’ONU et de l’OMC.

Elle s’inscrit dans le cadre du programme Global Textiles and Clothing (GTEX-MENATEX), dont l’exécution est à la charge de l’organisation mondiale du commerce.

Une rencontre sera organisée, à cette occasion, les 30 et 31 janvier 2020, à la station touristique Yasmine Hammamet. Elle traitera d’un ensemble de thèmes dont ” Le réseautage entre jeunes créateurs et industriels bénéficiaires du projet GTEX-MENATEX Tunisie “, et ” Présentation du plan d’actions 2020, pour les filières Denim, vêtements techniques et lingerie, maillot de bain “.

Dans sa phase initiale (2018- 2021), le programme “GTEX MENATEX”, a œuvré à stimuler les exportations de cinq pays sélectionnés : l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, le Kirghizistan et le Tadjikistan.

Il vise à accroître la compétitivité des exportations dans l’industrie textile et habillement (ITH), ce qui permettra d’impulser la création de l’emploi et les revenus, tout au long de la chaîne de valeur de l’ITH.

” Pour atteindre cet objectif, à long terme, le programme prévoit de réaliser deux résultats majeurs. Il s’agit d’améliorer l’environnement des affaires et la performance des institutions d’appui au commerce dans le secteur, ainsi que de renforcer la compétitivité des PME dans le secteur des ITH”.