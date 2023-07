Lancement officiel des circuits de randonnée de Ghomrassen à Tataouine

Les circuits de randonnée de Ghomrassen à Tataouine ont été lancés, vendredi, par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Ghomrassen (ASPG), l’entreprise « South Tunisia Adventures » et la municipalité de Ghomrassen.

Ce projet vise à dynamiser le site de tournage de la saga « Star Wars », Ksar Hdada, et à attirer des visiteurs en quête d’aventure et de dépaysement, en les invitant à expérimenter 5 sentiers de randonnée pédestre et 5 itinéraires de randonnée à vélo. Ces sentiers passent à proximité de sites historiques et géologiques fascinants, offrant aux visiteurs une occasion unique de découvrir la diversité de la région.

Des pistes faciles pour les débutants aux parcours les plus difficiles pour les cyclistes et randonneurs expérimentés, les itinéraires proposés offrent un large panel de pistes à tester. Les pistes sont balisées et schématisées sur des panneaux signalétiques installés tout le long des circuits.

Pour améliorer l’expérience touristique et faciliter la découverte de la région, une carte de monuments et de circuits touristiques a été créée pour mettre en évidence les points d’intérêt significatifs, les routes principales et secondaires, ainsi que les diverses attractions naturelles et culturelles de la région. Cette carte emmène les visiteurs au cœur des Ksours et des villages Amazighs et les guide à travers les sentiers pédestres et les itinéraires VTT, tout en fournissant des informations détaillées sur la distance, la difficulté et les points d’intérêt en cours de route.

Des formations sur la mécanique vélo ont égalemen,t été tenues pour garantir l’entretien du matériel et créer de nouveaux postes d’emploi dans la région.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du développement de la Route Cinématographique implémentée par le projet « Promotion du Tourisme Durable » mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne dans le cadre de son programme « Tounes Wijhetouna « .

- Publicité-