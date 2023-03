Prochaine construction de l’espace de la famille à Douar Slatnia à Sidi Bouzid

Les travaux de construction de l’espace pilote de la famille à Douar Slatnia dans la délégation de Jelma (gouvernorat de Sidi Bouzid) seront lancés prochainement. L’espace sera prêt dans 350 jours, indique le ministère de la famille de la femme de l’enfance et des séniors dans un communiqué rendu public lundi. Ce projet pilote offrira des services variés au profit de la famille dont les activités de loisirs, d’animation d’orientation, de formation et de sensibilisation ainsi que d’encadrement aux femmes, enfants jeunes et adultes. Ce projet compte notamment un jardin d’enfants public, un espace pour la famille en plus d’un stade.

Le projet s’étale sur une superficie de 5000 m2, don d’un des habitants de la localité de Douar Slatnia. Le ministère a mobilisé la somme de 6 millions de dinars pour la réalisation de ce projet. Le ministère a planifié la réalisation de 10 espaces identiques au profit des familles dans les gouvernorats de Béja, Kairouan, Siliana, Kef, Monastir, Mahdia, Médenine, Gabès et Sfax, a notamment ajouté la même source.