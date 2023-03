L’ancien dirigeant d’Ennahdha Mohamed Ben Salem hospitalisé, peu avant son interrogatoire

Mohamed Ben Salem, ancien dirigeant du mouvement Ennahdha et ancien ministre de l’Agriculture sous le gouvernement de la « Troïka », a été transféré, mardi, à l’hôpital Hédi Chaker de Sfax, alors qu’il était en route vers Gabès pour comparaître devant le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de la région.

Selon une source médicale, jointe par un journaliste de la Tap, Mohamed Ben Salem a été admis au service de cardiologie à l’hôpital Hedi Chaker après un malaise. Il a été placé en soins intensifs.

De son côté, l’ancien dirigeant au Mouvement Ennahdha et avocat, Me Samir Dilou, a souligné que Mohamed Ben Salem avait été transféré au CHU Hedi Chaker de Sfax, alors qu’il était en route pour Gabès en vue de comparaitre devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance de la région dans une affaire de franchissement illicite de la frontière » vers la Libye.

