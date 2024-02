L’ancien Premier ministre Ehud Barak appelle les Israéliens à  » faire le siège de la Knesset ».

L’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak a critiqué l’inaction et l’incapacité du gouvernement de Netanyahou à rendre des comptes, tout en appelant les Israéliens à « protester devant la Knesset jour et nuit ».

Ila appelé les Israéliens à protester contre le gouvernement et à exiger des mesures pour les divers faux pas du gouvernement, appelant le public à « faire le siège de la Knesset » dimanche matin.

Dans une interview accordée à la radio de l’armée, Barak a déclaré que « 30 000 citoyens doivent camper devant la Knesset jour et nuit » et qu’ils doivent le faire « jusqu’à ce que Netanyahou comprenne que son temps est révolu et que l’opinion publique ne lui fait plus confiance ».

L’ancien premier ministre a réitéré ses affirmations concernant la colère croissante de l’opinion publique face à la gestion par le gouvernement de la guerre actuelle entre Israël et le Hamas et le manque de responsabilité de Netanyahou et de son gouvernement concernant l’attaque du 7 octobre.

Barak affirme qu’il est essentiel que les Israéliens s’unissent et exigent du gouvernement qu’il agisse et rende des comptes, la première étape étant de fixer la date de nouvelles élections.

« Lorsque Netanyahou comprendra que le public ne lui fait pas confiance, que trois Israéliens sur quatre demandent sa démission… lorsque l’État sera fermé, Netanyahou se rendra compte que son temps est terminé.

En ce qui concerne les élections, il a déclaré « Si nous pouvons organiser des élections jusqu’à la fin du mois de mars, il nous reste encore du temps pour organiser des élections en juin, ce qui est essentiel.

