Land’Or augmente son capital de 1,818 MDT et se prépare à faire usine au Maroc.

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société Land’Or, a décidé e 5 novembre courant, d’augmenter le capital par apport en numéraire d’un montant de 1.818.182 dinars. Ceci aura pour effet de porter le capital de la Société de 9.408.194 dinars à 11.226.376 dinars. Cette augmentation se fera par la création et l’émission de 1.818.182 actions nouvelles de numéraire d’un montant nominal d’un dinar chacune. Ces actions nouvelles seraient émises au prix unitaire de 8,250 dinars, soit avec une prime d’émission de 7,250 dinars par action. Elles seraient libérées en totalité à la souscription. Les actions nouvelles seraient créées avec jouissance du 1 janvier 2019, quelle que soit la date de réalisation de l’augmentation de capital. Pour le surplus, elles seraient, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des Assemblées Générales.

Cette augmentation de capital, est en fait la seconde faite par Land’Or, dans le double objectif. D’abord réduire la dette court-terme, pour un montant de 25 MDT. Ensuite, faire face à l’investissement qui devrait se faire au Maroc et aussi en Tunisie. Au Maroc, le groupe de Hatem Dengezli compte mettre sur pied une nouvelle usine dont la production atteindra 10.000 tonnes en vitesse de croisière et sera destinée au marché local marocain et à l’export vers l’Afrique subsaharienne. Cette nouvelle usine au Maroc, devrait mobiliser un investissement de 40 MDT. Vingt autres millions DT, seront consacrés pour un investissement en Tunisie, qui consistera surtout en l’automatisation de certaines lignes de production.

Les deux augmentations ont finalement pu mobiliser un montant total clôturé à 52,5 MDT. Elle seront complétées par un crédit moyen terme de 25 MDT. Le tout, devrait permettre à l’entreprise, de pouvoir aisément faire face à des besoins de financement, initialement estimés à 80 MDT