L’ANME cible les établissements publics à travers un vaste programme d’énergie solaire PV

Un vaste programme de transition énergétique visant à équiper 300 établissements publics, par des systèmes photovoltaïques, d’une puissance totale de 30 mégawatts (MWc), est en cours de réalisation par l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (ANME). » Son objectif est d’impliquer ces établissements dans la stratégie nationale de la transition énergétique en Tunisie « , a déclaré à l’agence TAP, le directeur de l’énergie solaire et chef du programme de » Transition énergétique dans les établissements public (TEEP) » à l’ANME, Nafaa Baccari.Ce programme cible, dans sa phase pilote, l’équipement de 54 écoles primaires et lycées, dans le grand Tunis, Nabeul, Béja et Tozeur, de systèmes photovoltaïques (PV) d’autoproduction électrique, d’une capacité globale de 1 Mégawatt, moyennant un investissement de l’ordre de 3 millions de dinars (MD). »Ceci permettra de couvrir 80% à 100% des besoins électriques de ces établissements éducatifs « , a indiqué le responsable, relevant que l’entrée en service de ces systèmes PV est prévue pour fin février 2024.Le programme TEEP, une fois réalisé, permettra de réaliser une économie annuelle en énergie de 15 mille Tonne Equivalent Pétrole (TEP) et une réduction des émissions de CO2, estimée à 35 mille Tonnes par an.Dans sa première phase, le programme vise, selon Nafaa Baccari, à équiper 119 établissements d’enseignement supérieur dans les diverses régions du pays de systèmes PV, d’une capacité de 4MWc.L’appel d’offres pour la réalisation de ce projet, dont le coût est estimé à 12 MD, a été déjà lancé.Il est prévu, également, dans le cadre de cette première phase, d’installer des panneaux photovoltaïques, au sein d’une quarantaine de bâtiments relevant de 16 départements ministériels, dont celui de Défense, de la Santé… Ces installations d’une capacité globale de 20 MWc seront réalisées, moyennant un investissement de 60 MD. En deuxième phase, l’ANME prévoit d’équiper une centaine d’autres établissements publics dans divers gouvernorats en systèmes photovoltaïques d’une capacité globale de 5 MWc, moyennant un investissement de 15 MD.

