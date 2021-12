L’annonce par le président Kais Saied des échéances politiques, une étape importante vers le rétablissement de la stabilité et l’équilibre institutionnels

L’Union européenne a estimé, jeudi, que l’annonce faite le 13 décembre 2021 par le président de la République, Kaïs Saïed, « portant sur des échéances politiques majeures, notamment les élections législatives, en Tunisie et sur le calendrier de leur mise en œuvre dans le courant de l’année 2022, constitue une étape importante vers le rétablissement de la stabilité et de l’équilibre institutionnels ».

« La réussite de ce processus dépendra des modalités concrètes de sa mise en œuvre, en particulier de son ancrage dans les valeurs et principes démocratiques ainsi que de son inclusivité et de sa transparence », lit-on dans un communiqué de presse rapportant la déclaration du Haut représentant au nom de l’Union européenne publiée, jeudi, sur le site du Conseil de l’UE.

« Alors que le peuple tunisien va être appelé à prendre des décisions souveraines d’une grande importance, l’Union européenne réaffirme sa volonté de soutenir la Tunisie, en tant que partenaire proche, sur le chemin de la consolidation démocratique. Nous réitérons aussi notre appui à la Tunisie dans un contexte de crise pandémique, sociale et économique d’envergure dans le pays, y compris dans le cadre des discussions avec les partenaires financiers internationaux », ajoute la même source.

Et de souligner : »Nous continuons à suivre avec attention, et dans le plein respect de la souveraineté du peuple tunisien, la situation dans le pays et rappelons l’importance du respect de l’acquis démocratique, de la séparation des pouvoirs, de l’Etat de droit et des libertés et droits fondamentaux pour tous les Tunisiens afin de garantir la stabilité et la prospérité du pays ».