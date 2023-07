L’annulation de la décision de la rétention des notes est fort probable

La possibilité d’annuler la décision de la rétention des notes est fort probable, a annoncé dimanche Lotfi Barghouthi, membre de la fédération générale de l’enseignement de base.

Il a précisé dans une déclaration à la TAP en marge du démarrage à Hammamet, des travaux de la commission administrative de la fédération que face à l’harcèlement pratiqué à l’encontre des collègues et les mesures prises par le ministère contre des directeurs d’écoles et des instituteurs, la commission procèdera à l’évaluation de la décision de la rétention des notes, qui sera probablement annulée, afin de permettre aux instituteurs l’accès à la plateforme, avant sa fermeture, et parvenir à verser les notes des élèves. La commission examinera les mouvements de militantisme qui seront planifiés pour défendre les droits des adhérents, a-t-il noté. Le taux de réussite de la décision de la rétention des notes jusqu’à la date du 30 juin a dépassé 73pc, a-t-il encore signalé. Evoquant la situation dans le secteur, la même source a estimé qu’il n’ya aucune excuse pour ceux qui ont une responsabilité syndicale de ne pas respecter les décisions prises. Chaque personne doit assumer sa responsabilité, et des mesures seront appliquées soit avec un gel de l’activité syndicale ou un retrait de l’adhésion, a encore estimé Barghouthi.

