L’ANSI met en garde contre l’utilisation frauduleuse des données personnelles sur les réseaux sociaux

L’agence nationale de la sécurité informatique (ANSI) a mis en garde contre l’utilisation frauduleuse des données personnelles sur les réseaux sociaux.

En effet , certains pirates exploitent les numéros de téléphones pour lancer des compagnes de phishing (hameçonnage) par SMS pour induire leurs victimes en erreur en les incitant à fournir les paramètres d’accès notamment lors de la réinitialisation des mots de passe.

L’ANSI a recommandé dans ce cadre de renforcer la sécurité des comptes en optant pour des mots de passe robustes composés de 8 à 12 caractères en incluant des chiffres, des lettres et des symboles.

De plus, il ne faut jamais laisser une tierce ou une application créer les paramètres d’accès, a-t-elle ajouté.

L’agence a appelé à activer l’authentification forte ou à deux facteurs pour interdire l’accès au compte même si les paramètres d’accès ont été compromis.

Il s’agit également de paramétrer les informations communiquées aux réseaux sociaux et se limiter aux informations de base et d’optimiser la protection des équipements mobiles et des ordinateurs en installant un antivirus et veiller à ce qu’il soit à jour.