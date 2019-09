L’ANSI met en garde contre un faux communiqué visant les étudiants !

L’Agence nationale de sécurité informatique (ANSI) a mis en garde contre un faux communiqué relayé par les réseaux sociaux selon lequel le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a lancé un site web pour l’inscription en ligne des nouveaux étudiants.

L’ANSI a souligné, dans un communiqué rendu public hier dimanche, que l’usurpateur à l’origine de ce faux communiqué cherche à extorquer les données personnelles de la victime et son argent, payé à travers les cartes de payement électronique bancaires ou postales.

Ce faux communiqué incite les nouveaux étudiants concernés par l’inscription universitaire à distance à accéder à un lien suspect pour achever le processus d’inscription, indique-t-on de même source.

A cet effet, l’ANSI appelle à la vigilance, et à ne pas divulguer les données personnelles demandées par la page suspecte, consistant notamment dans le mot de passe, le numéro de la carte d’identité nationale, le numéro de la carte bancaire, postale, ou celle de paiement électronique, exhortant les étudiants à demander les informations auprès de la source officielle à savoir le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.