L’ANSI publie 10 recommandations pour optimiser la sécurité des systèmes d’information des entreprises

L’Agence Nationale de Sécurité Informatique (ANSI) vient de publier dix recommandations qui sont en mesure d’optimiser la sécurité des systèmes d’information dans une entreprise.Ces recommandations consistent, notamment, à installer un anti-virus, en activant l’option de mise à jour automatique. L’Agence avertit qu’un système sans mises à jour de sécurité est un système vulnérable.

Elle recommande, encore, d’éviter d’ouvrir des pièces jointes provenant d’e-mails suspects ou de sources inconnues et à mettre à jour les systèmes d’exploitation et les applications utilisées.L’Agence conseille, aussi, de ne jamais partager l’accès au poste de travail et de le protéger contre les intrusions, de ne le laisser jamais connecté au réseau. Il s’agit, enfin, de ne pas accéder aux sites web douteux, d’utiliser des mots de passe robustes et de sauvegarder régulièrement les données critiques