L’ANT appelle à des concertations politiques urgentes

Le parti de l’Alliance Nationale Tunisienne a appelé dimanche à l’urgence d’engager des concertations associant toutes les composantes de la classe politique.

Il a insisté sur l’unité nationale et le besoin de solutions urgentes aux conflits politiques dans le pays dont, éventuellement, des élections législatives anticipées.

Dans une déclaration signée par son président Néji Jalloul, le parti appelle les trois présidences à assumer leurs responsabilités et à parler ouvertement aux Tunisiens des plans qui seront adoptés pour sortir le pays de sa crise globale.

Le parti met en avant l’importance de tenir compte des craintes des Tunisiens face à la pandémie et dans un contexte politique marquée par la lutte pour le pouvoir.

Le parti salue les efforts déployés par les forces de sécurité pour défendre les biens publics et privés et appelle à l’importance de distinguer entre manifestants pacifiques et fauteurs de troubles.

Le parti de l’Alliance Nationale Tunisienne a été crée en août dernier par Néji Jalloul, ancien ministre de l’Education.

Depuis quelques jours, plusieurs régions sont le théâtre d’actes de pillage et de vandalisme qui ont lieu la nuit, ciblant biens publics et privés.

