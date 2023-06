L’APAL procède au nettoyage de 133 plages sur un littoral de près de 200 km

Les travaux du nettoyage des plages sur un littoral de 192 km ont été entamés et se poursuivront jusqu’à la fin du mois de septembre 2023, a annoncé, mercredi, l’Agence de Protection et d’aménagement du Littoral (APAL).

Selon les données de l’APAL publiées dans sa page officielle sur les réseaux sociaux, Ces travaux coûtent 88,1 Millions de Dinars en 2023.

Le programme des travaux de nettoyage pour l’année 2023, concerne l’intervention dans 133 plages sur une longueur de 192 km .

Ce programme comprend le ratissage des sables, le filtrage périodique et le nettoyage manuel des digues et des entrées des plages et l’appui des municipalités côtières.

Ces interventions viennent au moment où les différentes structures gouvernementales et professionnelles présagent une bonne saison touristique avec la possibilité d’enregistrer des chiffres meilleurs que la saison 2019, durant laquelle la Tunisie a accueilli 10 millions de touristes.