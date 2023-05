L’APIA approuve le financement de cinq projets d’investissement d’une valeur de 14,9 MD

La Commission nationale d’octroi des avantages relevant de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) a approuvé, lundi, le financement de cinq projets d’investissement d’une valeur globale de 14,9 millions de dinars (MD).

Ces projets sont répartis sur quatre gouvernorats, à savoir la Manouba, Mahdia, Sfax et Nabeul, a indiqué l’APIA.

Pour ce qui est des prêts fonciers, la commission a approuvé six crédits d’une valeur de 1 MD sur une superficie de 42 hectares dans les gouvernorats de Kasserine et de Sidi Bouzid.

La valeur des investissements agricoles privés approuvés par l’APIA durant les trois premiers mois de l’année 2023 a régressé de 20,9% par rapport à la même période de l’année précédente, s’établissant à 123,6 MD, selon le bulletin statistique de l’APIA publié, le 20 avril.

Les investissements approuvés ont bénéficié de subventions d’un montant de 34 MD, ce qui représente 27,5% du volume d’investissement approuvé, contre 39,5 MD au cours de la même période de l’année 2022.

Le taux de crédit est passé de 18,9% à 16,4%. Les comités d’octroi d’avantages ont approuvé seulement, 5 prêts fonciers d’une valeur de 0,8 MD contre 9 prêts d’une valeur de 1,2 MD durant la même période de l’année 2022. Ces prêts permettront l’intégration de 72 hectares de terres dans le cycle économique contre 86 hectares, à fin mars 2022.

