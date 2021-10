L’APII appelle les entreprises tunisiennes à participer à la 36ème édition de Trade Expo Indonesia

La 36ème édition de Trade Expo Indonesia sera organisée en ligne du 21 octobre au 4 novembre 2021, à l’initiative de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), en collaboration avec l’Ambassade d’Indonésie.

Il s’agit d’un salon international axé sur les rencontres bilatérales( B2B) visant à stimuler la croissance des produits d’exportation et l’expansion du marché d’exportation, selon l’APIA.

Cette exposition concerne les produits manufacturiers, le service de digitalisation, les produits de mode et de beauté, l’énergie renouvelable ainsi que les produits alimentaires et boissons, les meubles et décoration

Au programme de cette manifestation figure des rencontres d’affaire B2B, un Forum du commerce, une exposition virtuelle Forum et un séminaire conseil aux entreprises

Les entreprises et les Hommes d’affaires intéressés à prendre part au Trade Expo Indonesia et à participer aux rencontres B2B sont invités à s’inscrire, à travers la plateforme : httpss://digitaledition.tradexpoindonesia.com/register