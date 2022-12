L’APII bientôt scindée en 3 agences

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) a fait son temps et sera bientôt scindée en trois entités différentes. Le 29 novembre 2022, à l’occasion du 50ème anniversaire de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), son directeur général adjoint, Kamel Ouerfeli, a annoncé la création prochaine de trois nouveaux pôles.

Le premier sera dédié à l’innovation et à l’initiative privée. Le second sera consacré à l’appui aux entreprises tandis que le troisième sera chargé des études et de l’information. Interrogé sur le recul des intentions d’investissement industriel ces dernières années, le responsable a expliqué que cela est dû à l’absence de vision stratégique et à d’autres problématiques liées notamment à l’état de la bureaucratie.