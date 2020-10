L’APII organise des rencontres d’affaires B2B virtuelles en marge du congrès sur les énergies du futur

L’APII organise en collaboration avec la Chambre d’Industrie d’Ankara, des rencontres d’affaires B2B virtuelles, en marge du congrès sur les énergies du futur » EIF: ENERGY IS FUTURE | World Energy Congress & Expo », qui aura lieu à distance. Ce congrès se tient en Turquie, du 4 au 6 novembre 2020 (http://www.energy-congress.com/)..

- Publicité-

« Cet événement de rencontres B2B virtuelles, sera une occasion d’offrir aux participants du monde entier, de générer de nouvelles opportunités via des partenariats commerciaux et technologiques, des projets de recherche conjoints, des investissements, etc… », indique l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation.

Les secteurs concernés par cet évènement, sont ceux de l’Energie renouvelable, l’Efficacité énergétique, des Technologies numériques pour l’intégration, l’Optimisation des systèmes énergétiques, du Stockage d’Energie, du Charbon, pétrole et gaz, des Véhicules électriques, la Production, transmission et conversion d’énergie, l’Energie nucléaire…

Les grandes entreprises, les PME, les instituts de recherche, les organisations publiques et privées, les associations et les startups intéressés à prendre part à ces rencontres B2B virtuelles en ligne, peuvent s’inscrire gratuitement, à travers la plateforme de Matchmaking : https://www.maabir.co/

Suite à la pandémie COVID-19 qui a touché la plupart des pays à travers le monde, l »APII en tant que membre du réseau Enterprise Europe Network, affirme la volonté d’oeuvrer à la promotion des entreprises tunisiennes dans ce contexte difficile.