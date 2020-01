L’APII organise une mission d’hommes d’affaires à Izmir

Une mission d’hommes d’affaires tunisiens sera organisée, du 21 au 24 Janvier 2020 à Izmir(Turquie), à l’initiative de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’Innovation (APII)”, en collaboration avec le Ministère turc de l’Industrie et l’Université d’Ege d’Izmir.

Selon l’APII , cet événement se tiendra en marge du salon dédié aux robes de mariée, les costumes et les robes de soirée ” IF Wedding Fashion Izmir “qui rassemblera tous les professionnels concernés tels que les détaillants, les grossistes, les chaînes de magasins, les designers, les exportateurs et les importateurs.