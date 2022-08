Sponsor officiel de l’apnéiste tunisien Walid Boudhiaf, Carrefour Tunisie félicite notre champion du monde de l’apnée

Samedi 20 août 2022 a été une date historique pour le sport tunisien. Lors du 21èmechampionnat du monde d’apnée (AIDA 2022), tenuà Roatàn (Honduras), l’apnéiste tunisien Walid Boudhiaf s’est distingué de la plus belle des manières en remportant la médaille d’or, après avoir atteint une profondeur de 116 mètres en plongée libre en 3 minutes et 54 secondes.

Sponsor officiel de l’apnéisteWalid Boudhiaf depuis deux ans, Carrefour Tunisie félicite notrenouveau champion du monde de l’apnée, pour sa réussite spectaculaire à l’échelle mondiale et son palmarès exceptionnel de médailles et de distinctions internationales ces dernières années.

Walid Boudhiaf, portantfièrement le drapeau tunisien, est entré dans l’histoire de l’apnée, en janvier 2021 en battant le record du monde en plongeant à une profondeur de 150 mètresen poids variable à SharmEcheikh en Egypte. Il a aujourd’hui un riche palmarès comme suit :

Médaille d’oraux championnats du monde AIDA 2022 FIM.

Médaille d’argent aux championnats du monde AIDA 2022 CWTB.

Médaille d’argent aux championnats du monde CMAS 2021 CWT.

Médaille de bronze aux championnats du monde CMAS 2021 FIM.

Médaille de bronze aux championnats du monde CMAS 2021 CWTB.

2 médailles de bronze à Vertical Blue 2021.

Records continentaux et 2 médailles d’or en CWT et FIM aux championnats d’Europe (Kalamata, 2020).

Médaille d’or à la Coupe des Caraïbes (Roatan, 2018).

2 ème au classement mondial FIM en 2017, avec -116m.

Médaille d’or au Nirvana Oceanquest (Colombie, 2017).

Walid Boudhiafa commencé ses activités de plongée sous-marine depuis son jeune âge. Des années plus tard, après avoir terminé ses études d’ingénieur en informatique, Walid s’est intéressé encore plus à l’apnée. Et c’est en Colombie, qu’il a fait ses premiers pas dans l’apnée professionnelle.

Fier de son soutien et l’association de son image à un champion hors normes, Carrefour Tunisie continue son appui à la promotion des sports individuels et collectifs dans notre pays. Carrefour est notamment sponsor officielde notre sélection nationale de football, depuis plus de 12 ans.

« L’apnée me permet de découvrir une myriade d’aspects différents impliqués dans le fonctionnement de l’être humain. Cela m’aide à comprendre comment nous travaillons, nous pensons et nous exécutons les choses. C’est un voyage fascinant qui commence de l’intérieur et qui me motive à aller toujours plus loin et à plonger toujours plus profondément » a souligné Walid Boudhiaf à propos de sa motivation sportive et son attachement à la découverte d’un monde encore plus vaste et riche en opportunités.