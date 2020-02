L’appel d’offres pour l’autoroute Tunis-Jelma, cette année

L’appel d’offres relatif à la deuxième tranche de l’autoroute Tunis-Jelma, qui s’étend sur 188 km, sera lancé au cours de 2020, selon le directeur général des ponts et chaussées, Salah Zouari. Les travaux effectifs devront démarrer, en 2021, pour une durée de trois ans, signale-t-il, lors d’une séance de travail tenue, mardi, au siège du gouvernorat.

Le projet qui englobe Tunis, Ben Arous, Zaghouan, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa est, actuellement, en phase de délimitation du tracé, avec un taux d’avancement de 30%.

Le projet vise à désenclaver les zones de l’intérieur pour les relier aux pôles économiques et aux gouvernorats du littoral et impulser le développement, explique-t-il. Les travaux nécessiteront des investissements de l’ordre de 1 milliard 600 millions de dinars, financés par la Banque européenne de développement et le fonds arabe développement économique et social.