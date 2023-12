L’approvisionnement des stations-services en carburants reprendra normalement dans un à deux jours au plus tard

» L’approvisionnement des stations-services du Grand Tunis en carburants, reprendra son rythme normal dans un à deux jours au plus tard » a déclaré à l’agence TAP, le PDG de la Société Tunisienne des Industries de Raffinage (STIR), Afif Mabrouki, en réaction au manque de carburants observé dans plusieurs stations services.

Mabrouki a expliqué ce manque par la baisse de stock dans les entrepôts de Radès relevant de la société, à cause d’un retard accusé par un navire transportant des quantités d’hydrocarbures. Lequel est arrivé au port de Radès hier mercredi.

» Nous avons pris nos précautions pour assurer un bon approvisionnement du marché mais la ruée des citoyens vers les stations services, observée surtout dans la capitale Tunis, a été derrière le manque de carburant dans certaines stations » a-t-il ajouté.

Le responsable a fait savoir que la STIR va intensifier l’approvisionnement à partir des entrepôts de Bizerte et de Skhira, en attendant le rétablissement du rythme normal d’approvisionnement à partir des entrepôts de Radès.

Toujours selon lui, deux cargaisons supplémentaires de carburant débarqueront dans les prochains jours pour répondre aux besoins du pays jusqu’à la mi-janvier 2024.

