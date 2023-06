L’approvisionnement en produits énergétiques au cœur d’une séance de travail à la Kasbah

La Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden a présidé, samedi, au palais du Gouvernement à la Kasbah, une séance de travail consacrée au suivi de l’approvisionnement en produits énergétiques au cours de la saison estivale.

Cette séance a porté sur le programme d’action des services du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie en matière d’investissement en énergies renouvelables et de renforcement de la coopération avec les pays voisins.

Bouden a, à cette occasion, mis l’accent sur la nécessité d’assurer l’approvisionnement en hydrocarbures durant les périodes de pics de la consommation et d’œuvrer à attirer de nouveaux investissements dans le domaine énergétique.

