L’appui à l’ investissement pour la création de 1 575 emploi approuvé

Le Comité de pilotage du Fonds fiduciaire multi-donateurs pour la jeunesse et l’emploi en Tunisie a approuvé, lors de sa première réunion tenue mercredi soir, le démarrage de la mise en œuvre du projet de l’appui de l’investissement dans les industries agro-alimentaires et du développement des systèmes agro-alimentaires dans six gouvernorats.

Le projet vise à stimuler l’initiative privée, à créer 1575 emplois directs et indirects et à stabiliser 600 emplois, selon un communique publié jeudi par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Ce projet, de trois ans, sera réalisé à partir de cette année, en partenariat entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation internationale du travail (OIT), et en coopération avec divers acteurs locaux.

Les ministres de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Lotfi Dhiab, de l’Economie et de la planification, Feriel Ouerghi Sebai, la cheffe du cabinet du chef du gouvernement, Samia Charfi, l’ambassadrice des Pays-Bas en Tunisie, Joséphine Barbara Frantzen, et le coordinateur Résident des Nations Unies En Tunisie, Arnaud Peral, ont participé à cette réunion.