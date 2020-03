L’APTBEF précise ses concours à la lutte contre le coronavirus

La communauté bancaire et financière, comme à son accoutumée, considère la présente phase sanitaire que traverse notre pays comme une étape de solidarité exceptionnelle pour laquelle il est exigé, de tout un chacun, un don de soi, une imagination novatrice et une tranquillité agissante pour secréter l’efficience la plus élevée possible, affirme l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers qui a pris l’initiative de ce qui suit :

Soutien aux entreprises et clients du secteur à travers toutes les voies leur permettant de dépasser cette phase cruciale.

Soutien à la santé publique par la création d’un fonds de solidarité du secteur médicale en lien avec le ministère de la Santé afin de financer par un process rapide l’acquisition de biens et moyens de lutte contre l’épidémie annoncée. Ce fonds qui mobilise déjà près de 12 millions de dinars d’intentions pourra être encore augmenté

La non-perception de frais sur les aides sociales accordées par l’Etat et géré à ce jour par les cartes prépayées de la Poste.

Dans un communiqué, l’Association se déclare également « fière de relayer l’annonce faite par la Fédération Professionnelle relevant de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens par laquelle une contribution, d’au moins une journée de travail du personnel du secteur, est prévue ». Une telle initiative démontre encore une fois la profondeur sociétale du personnel du secteur. Pour mémoire la contribution du personnel du secteur a atteint près de 1,4 million de dinars lors des inondations de Nabeul.

« L’Association, à travers ses adhérents, et en relation toujours avec la Fédération Professionnelle, mettra à la disposition de notre clientèle dans les agences bancaires une caisse qui recueillera les pièces blanches et jaunes par lesquelles notre clientèle pourra également contribuer. Ces pièces enrichiront quotidiennement le fonds mis en place », indique l’APTBEF.

Elle exhorte enfin l’ensemble de son personnel à contribuer à répandre auprès de son environnement les comportements et gestes justes afin de casser la chaîne de propagation du virus.

« Ensemble, avertis et solidaires, clients et personnel du secteur nous passerons cette épreuve », conclut l’APTBEF.