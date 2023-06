L’Arabie saoudite annonce d’importants accords d’investissement lors du sommet sino-arabe

L’Arabie saoudite a annoncé dimanche des milliards de dollars de contrats d’investissement entre la Chine et le monde arabe, au premier jour de la conférence commerciale sino-arabe qui se tient à Riyad.

Cette réunion s’inscrit dans un contexte de renforcement des liens commerciaux et diplomatiques entre Pékin et les pays du Moyen-Orient, notamment le récent rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite, sous l’égide de la Chine, qui a bouleversé les relations régionales.

Le royaume riche en pétrole accueille pour la première fois la conférence, qui en est à sa dixième édition. Pendant deux jours, elle réunira plus de 3 500 représentants de gouvernements et d’entreprises de Chine et de pays arabes, a indiqué le ministère saoudien de l’investissement dans un communiqué.

L’événement « a marqué sa première journée par la signature d’accords d’investissement d’une valeur de 10 milliards de dollars », selon le communiqué, dont la grande majorité concerne des projets en Arabie saoudite ou des projets d’entreprises et d’entités gouvernementales saoudiennes.

Ce chiffre comprend un protocole d’accord de 5,6 milliards de dollars entre le ministère saoudien de l’investissement et Human Horizons, un fabricant chinois de voitures électriques et de voitures à conduite autonome.

Plus de la moitié de la somme totale est prévue dans le protocole d’accord, ainsi que dans un « accord de coopération » distinct et un « accord-cadre » impliquant d’autres entreprises, selon le communiqué.

Ce dernier détaille les accords conclus dans divers domaines, notamment la technologie, l’agriculture, les énergies renouvelables, l’immobilier, les ressources naturelles et le tourisme.

Lors du lancement de la conférence, le ministre saoudien des affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a souligné le potentiel de renforcement des liens commerciaux et économiques entre la Chine et les pays arabes.

« Cette réunion est l’occasion de construire un avenir commun vers une nouvelle ère bénéfique pour nos peuples », a-t-il déclaré.

Selon la déclaration saoudienne, un accord de 533 millions de dollars a été conclu entre AMR ALuwlaa Company et Zhonghuan International Group (Hong Kong) pour l’établissement d’une usine de fer en Arabie saoudite.

Saudi ASK Group et China National Geological & Mining Corp ont signé un accord de coopération de 500 millions de dollars pour l’exploitation du cuivre dans le royaume, ajoute le communiqué.

En décembre, le président chinois Xi Jinping s’est rendu en Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole brut, ce qui a suscité des critiques de la part des États-Unis, alliés de longue date de Riyad.

Interrogé sur les critiques américaines, le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a déclaré : « En fait, je n’en tiens pas compte ».

Il a ajouté que les hommes d’affaires « iront là où l’occasion se présentera ».

Lors d’un voyage à Riyad la semaine dernière, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington « ne demandait à personne de choisir entre les États-Unis et la Chine ».