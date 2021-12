L’Arabie saoudite annonce une opération militaire à grande échelle au Yémen

Après la mort de deux personnes tuées lors d’une attaque revendiquée par les rebelles houthistes dans le royaume saoudien, l’Arabie saoudite a annoncé, samedi 25 décembre, qu’elle allait lancer une opération militaire « à grande échelle » au Yémen.

« Un projectile est tombé sur un bâtiment commercial, faisant deux morts, un Saoudien et un résident yéménite. Il a blessé sept civils, dont six Saoudiens et un résident bangladais », a précisé un communiqué officiel saoudien. Les houthistes ont précisé dans un communiqué avoir lancé trois missiles balistiques. Yahya Sare’e, leur porte-parole militaire, a menacé dans un communiqué le royaume saoudien d’« opérations douloureuses » s’il poursuivait « son agression et ses crimes ».