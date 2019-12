L’Arabie saoudite déterminée à soutenir les cours du pétrole

Le scénario n’était pas à l’ordre du jour de la réunion semestrielle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), organisée les 5 et 6 décembre à Vienne, en Autriche. Il est pourtant arrivé sur la table dès l’ouverture des travaux. Et après de longues heures de négociations serrées au siège du cartel, ses quatorze membres, la Russie et quelques pays regroupés au sein de l’OPEP+ sont tombés d’accord pour réduire encore leur production de 500 000 barils par jour au cours du premier trimestre 2020 par rapport à la production d’octobre 2018, ce qui portera les coupes à 1,7 million de barils.

A l’issue du sommet, vendredi après-midi, le nouveau ministre saoudien de l’énergie, le prince Abdelaziz Ben Salman, a même créé une nouvelle surprise en annonçant une « belle nouvelle », tenue secrète par les membres de l’OPEP durant vingt-quatre heures : Riyad « continuera à réduire volontairement sa production de 400 000 barils » en dessous de son objectif officiel. Elle atteindrait ainsi son plus bas niveau depuis 2014, année où l’or noir avait dégringolé sous la barre des 100 dollars, selon l’agence Bloomberg. Au total, la baisse globale atteindrait 2,1 millions de barils par jour.