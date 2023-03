L’Arabie Saoudite disposée à renforcer ses investissements en Tunisie

L’Arabie Saoudite est disposée à renforcer ses investissements en Tunisie et à réaliser des projets communs, a souligné, lundi dernier, le ministre saoudien du Commerce Majed Ksibi, lors d’une rencontre virtuelle avec la ministre tunisienne du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb.

Ksibi a, dans le même ordre d’idées, affirmé que son pays reste ouvert sur les différentes propositions de la Tunisie, à l’effet de développer la coopération, mettant l’accent sur la nécessité de poursuivre le dialogue à travers la création d’équipes de travail communes, selon des données publiées, mercredi, par le ministère du Commerce..

Les deux parties ont examiné les moyens susceptibles de développer les relations bilatérales et d’accroître les niveaux des échanges commerciaux.

De son côté, la ministre du Commerce a appelé à la nécessité de mettre en œuvre des plans d’action clairs selon un calendrier bien fixé.

Les deux parties ont évoqué la question de la conformité des produits échangés entre les deux pays aux normes et aux certificats internationaux, en vue de faciliter leur commercialisation et de contribuer à leur développement, outre la valorisation de la coopération avec le Fonds Saoudien de Développement, l’un des principaux partenaire de la Tunisie.

Les deux parties ont convenu de former des équipes techniques communes entre les deux pays, œuvrant à renforcer la coopération au niveau des certificats de conformité et du développement des exportations et des investissements commerciaux, précise la même source.