L’Arabie saoudite et l’Iran échangent les ambassadeurs

Sept mois après avoir annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques et la réouverture de leurs ambassades, l’Iran et l’Arabie saoudite accueillent désormais respectivement les ambassadeurs de leur pays depuis mardi, a-t-on appris des sources officielles iranienne et saoudienne.

L’ambassadeur d’Arabie saoudite en Iran est arrivé mardi 5 septembre en République islamique, et son homologue iranien a atterri à Riyad, dans la foulée du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, selon des sources officielles iranienne et saoudienne.

L’Arabie saoudite souligne « l’importance de renforcer les liens, d’intensifier la communication et les rencontres entre le Royaume et l’Iran », a déclaré l’ambassadeur Abdullah Alanazi à son arrivée dans la capitale iranienne, selon un communiqué du ministère saoudien.

L’ambassadeur d’Iran en Arabie saoudite, Alireza Enayati, est arrivé de son côté dans la capitale Riyad, où il a été reçu par des responsables du ministère des Affaires étrangères et des membres du personnel de l’ambassade, selon l’agence de presse officielle iranienne Irna.

L’ambassade d’Arabie saoudite à Téhéran a repris ses activités le mois dernier, tandis que la République islamique a rouvert en juin sa représentation diplomatique à Riyad.

