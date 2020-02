L’Arabie saoudite finance la construction et l’équipement de 3 hôpitaux de la Tunisie centrale

Le ministère tunisien de la santé a signé des contrats relatifs à des services de conseil pour trois hôpitaux, dans le cadre d’accords d’application visant à établir et à équiper ces hôpitaux, financés par le Royaume d’Arabie saoudite, par l’intermédiaire du Fonds saoudien pour le développement.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Royaume en Tunisie Mohammad bin Mahmoud Al-Ali et du chef de la délégation du Fonds saoudien pour le développement, actuellement en visite en Tunisie Mohammad bin Ad’han al-Shammari.

Les contrats ont été cosignés par l’ex ministre tunisienne de la santé par intérim, Sonia Becheikh et les représentants des deux bureaux de consultants saoudiens.

Les actes signés portent sur un don du Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, pour la création et l’équipement de l’hôpital universitaire du Roi Salman bin Abdulaziz, à Kairouan , pour un coût total de 85 millions de dollars, et un prêt du Fonds saoudien pour le développement alloué pour la création et l’équipement de deux hôpitaux, dans les villes de El-Jem et Sbiba, pour un coût total de 40 millions de dollars, précise l’agence de presse saoudienne SPA.