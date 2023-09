L’Arabie saoudite prête à se « doter » de l’arme nucléaire si jamais l’Iran le fait en premier

L’Arabie saoudite se « dotera » de l’arme nucléaire si jamais l’Iran devait l’obtenir en premier, a déclaré mercredi le prince héritier Mohammed ben Salmane dans une interview à une télévision américaine.

« Ils n’ont pas besoin de se doter d’une arme nucléaire parce qu’ils ne peuvent pas l’utiliser », selon lui. Mais, « s’ils en obtiennent une, on devra en avoir une nous aussi », a-t-il affirmé selon des extraits de cet entretien accordé à la chaîne Fox News.

« Nous nous préoccupons du fait qu’un pays puisse se doter d’une arme nucléaire. C’est une mauvaise chose », a martelé Mohammed ben Salmane.

L’Arabie saoudite et Israël se rapprochent d’un accord de normalisation, a également assuré le prince héritier. « On s’en rapproche tous les jours », a-t-il affirmé, au moment où le président américain Joe Biden rencontrait à New York le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Pour nous, la question palestinienne est très importante. Nous devons la résoudre », a-t-il dit en soulignant que « les négociations se poursuivent bien jusqu’à présent ».

Il a démenti des informations de presse faisant état d’une « suspension » des discussions avec Israël. « Nous espérons qu’elles aboutiront à un résultat qui facilitera la vie des Palestiniens et qui permettra à Israël de jouer un rôle au Moyen-Orient », a ajouté ben Salmane.

Israël a déjà normalisé ses relations avec quatre pays arabes, Bahreïn, l’Egypte, le Maroc et les Émirats arabes unis.

