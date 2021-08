L’Arabie Saoudite réaffirme son soutien aux choix de la Tunisie

Le ministre saoudien chargé des pays africains Abdelaziz Kattan a réaffirmé le soutien de son pays à la Tunisie dans tous les domaines.

- Publicité-

Reçu dimanche au Palais de Carthage par le Président de la République Kais Said, il lui a transmis les salutations du serviteur des deux saintes mosquées et du Prince héritier ainsi que leurs souhaits pour davantage de stabilité et de progrès à la Tunisie et son peuple, lit-on dans un communiqué publié par la présidence de la République.

De con côté, le chef de l’Etat a exprimé ses profondes remerciements au Roi d’Arabie Saoudite Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud et au Prince héritier Mohammed Ben Salmane pour leur appui fort à la Tunisie dans les conditions politiques, économiques et sanitaires difficiles qu’elle traverse, et leur détermination à renforcer les liens privilégiés de fraternité, de coopération et de solidarité entre les peuples des deux pays.

Said a souligné, à cette occasion, que les mesures exceptionnelles prises récemment ont pour but de protéger l’Etat contre le risque d’effondrement et mettre un terme à des choix qui n’ont fait qu’appauvrir le peuple tunisien.