L’Arabie saoudite soutient tout ce qui sert la sécurité et stabilité de la Tunisie

L’Arabie saoudite a affirmé sa confiance dans les dirigeants tunisiens, affirmant qu’elle soutient tout ce qui va dans le sens de la sécurité et de la stabilité de la Tunisie, a rapporté mardi l’agence de presse nationale saoudienne (SPA).

Le royaume a également déclaré qu’il respecte tout ce qui a trait aux affaires intérieures tunisiennes et considère qu’il s’agit d’une question de souveraineté, a ajouté SPA. « L’Arabie saoudite affirme sa confiance dans les dirigeants tunisiens pour surmonter ces circonstances et parvenir à une vie décente et à la prospérité pour le peuple tunisien frère. »