L’Arabie Saoudite va accorder à la Tunisie 500 millions de dollars sous la forme d’un prêt à taux réduit et d’un don

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, ce jeudi 20 juillet au palais de Carthage, le ministre saoudien des Finances, Mohamed al-Jadaane. L’entretien a porté sur les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et la volonté forte et sincère des dirigeants des pays de renforcer encore davantage les liens solides et de les promouvoir vers de nouveaux horizons pour le bien des deux peuples frères et dans leur intérêt commun, indique un communiqué de la présidence de la République.

A ce propos, l’Arabie saoudite a annoncé qu’elle accordera à la Tunisie un prêt à taux réduit de 400 millions de dollars et un don de 100 millions de dollars pour l’aider à redresser ses finances publiques en difficulté, promettant un soutien financier supplémentaire dans les semaines à venir.

« Nous continuerons à soutenir la Tunisie dans les semaines à venir en lui apportant une aide supplémentaire du Fonds de développement saoudien et des fonds de développement du Golfe », a déclaré le ministre saoudien des Finances, Mohammed Al-Jadaane, après avoir été reçu par le président Kais Saied.

Le ministre saoudien et son homologue tunisienne Sihem Boughdiri ont signé un accord portant sur un prêt à taux réduit de 400 millions de dollars et un don de 100 millions de dollars.