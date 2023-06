L’Arabie saoudite  va accueillir une conférence des donateurs pour le Soudan

L’Arabie saoudite s’apprête à accueillir le 19 juin une conférence des donateurs pour le Soudan, aux côtés du Qatar, de l’Égypte, de l’Allemagne, de l’ONU et de l’UE, a déclaré mardi le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan.

Le royaume a réitéré son « soutien au peuple frère du Soudan » et a déclaré qu’il fournirait 100 millions de dollars au pays, qui a sombré dans la violence le 15 avril, à la suite d’un conflit entre l’armée et les forces paramilitaires de soutien rapide.

« Nous espérons que les pays donateurs participeront largement à l’atténuation des effets de cette crise », a déclaré le prince Faisal dans un communiqué diffusé sur Twitter.

Sombre, déprimant et lugubre » : Des médecins en visite décrivent les horreurs des hôpitaux soudanais

« Le royaume espère que cette crise humanitaire prendra fin dans un avenir proche.

Jusqu’à présent, les violences ont fait plus de 800 morts et 6 000 blessés, selon les derniers chiffres du ministère fédéral de la santé.

Plusieurs cessez-le-feu négociés par les États-Unis et l’Arabie saoudite ont été violés par les belligérants.

Lundi, les États-Unis et l’Arabie saoudite ont publié une déclaration commune condamnant la montée de la violence à la suite d’un cessez-le-feu de 24 heures.

« Après l’expiration du cessez-le-feu de courte durée, les facilitateurs ont été profondément déçus par la reprise immédiate d’une violence intense, que nous condamnons fermement », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Des témoins et des médecins ont signalé l’effondrement du secteur de la santé et des cas généralisés de pillage d’hôpitaux, de banques, d’installations diplomatiques et d’entrepôts contenant de l’aide internationale.

La semaine dernière, le Programme alimentaire mondial a déclaré à The National qu’il n’avait atteint que 20 000 des 500 000 bénéficiaires prévus à Khartoum, en raison d’un manque d’accès « sans précédent ».