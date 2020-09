Large campagne de contrôle sanitaire dans tous les établissements éducatifs

Les ministères de la santé et de l’éducation organisent demain mardi une campagne nationale de contrôle sanitaire ciblant les écoles primaires, collèges et lycées secondaires dans les différentes régions du pays.

Elle sera menée par les agents des directions de l’hygiène du milieu et la protection de l’environnement et de la médecine scolaire et universitaire relevant du ministère de la santé et des différents départements du ministère de l’éducation.

Selon un communiqué publié par le ministère de la santé, cette campagne qui est organisée conjointement par les deux ministères vise à renforcer les efforts déployés en matière de prévention contre la propagation du coronavirus dans les établissements scolaires.

Elle comprend des visites d’inspection aux établissements éducatifs dans toutes les régions afin de vérifier le respect de l’application du protocole sanitaire (prise de température, distanciation sociale, port du masque, lavage des mains et désinfection des salles de classe).

Une centaine d’agents de la santé relevant de la direction de l’hygiène du milieu et la protection de l’environnement et des départements de la médecine scolaire à l’échelle centrale et régionale, prennent part à cette large campagne nationale, a indiqué la même source.