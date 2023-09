L’argent sera bientôt versé à la Tunisie, assure le commissaire de l’UE Várhelyi

Le mémorandum avec la Tunisie fonctionne, sans lequel il y aurait davantage d’immigration clandestine, a déclaré le commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, au journal italien La Stampa.

Toutefois, il a ajouté qu’il n’était pas possible d’espérer que le réseau de trafiquants d’êtres humains serait démantelé en deux mois. Le vrai problème, c’est qu’il y a une augmentation du nombre de départs. L’UE travaille en très étroite collaboration avec la Tunisie pour l’aider à reprendre le contrôle de ses frontières, a souligné Olivér Várhelyi. Il a reconnu é que cela prendrait du temps et beaucoup d’efforts, mais il espère qu’ils pourront acquérir les compétences nécessaires dans quelques semaines.

En 2022, les garde-côtes tunisiens ont arrêté 9 376 personnes, cette année ils en ont arrêté 24 000. L’année dernière, 32 459 vies ont été sauvées, contre 50 000 cette année. Malheureusement, les trafiquants d’êtres humains ont redoublé d’efforts pour faire entrer clandestinement des migrants en Italie », a-t-il déclaré.

Olivér Várhelyi a salué le Mémorandum, soulignant que sans lui, beaucoup plus de migrants seraient partis cet été. Selon lui, Ursula Von der Leyen a eu raison de le signer au plus vite. Il a déclaré que le Conseil européen avait critiqué la rapidité excessive de la signature du mémorandum, mais que le Conseil était au courant de tout et avait promis de ne pas précipiter la signature la prochaine fois. Le prochain pays à signer un accord similaire avec l’UE sera probablement l’Égypte, et les négociations sont en cours. Dans le même temps, l’UE entretient également de bonnes relations avec le Maroc.

Il a déclaré qu’un État membre de l’UE avait exprimé des doutes sur le mémorandum en raison de préoccupations concernant le respect des droits de l’homme. Olivér Várhelyi a clarifié la question avec l’État membre en question, mais il n’a pas nommé cet État.

Le commissaire a expliqué que l’argent serait bientôt versé à Tunis afin de stopper les migrants. Il a ajouté qu’une mission navale de l’UE pourrait aider à les arrêter, par exemple avec des opérations de recherche, mais que les personnes devraient être sauvées de la mer par les seuls pays d’Afrique du Nord.

Il est d’accord avec l’idée selon laquelle les demandes d’asile devraient être déposées dans des ambassades situées en dehors de l’UE, afin que ce soit l’UE qui décide qui peut entrer sur son territoire, et non les passeurs. Il a toutefois souligné que cela nécessiterait un accord avec ces pays.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’accusation de Giorgia Meloni selon laquelle le commissaire européen à l’économie Paolo Gentiloni ne s’occupait pas des intérêts italiens, Oliviér Várhelyi a répondu que chaque commissaire a le devoir de respecter la façon de penser de son pays. Un commissaire doit apporter sa sensibilité et sa culture, a-t-il expliqué .