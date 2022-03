L’Argentine finalise avec le FMI un accord sur sa dette

Le gouvernement argentin a annoncé jeudi avoir finalisé avec le Fonds monétaire international (FMI) un accord sur le refinancement de sa dette record d’environ 45 milliards de dollars, transmis au Parlement le jour-même pour examen dans les jours à venir.

Le FMI, dans un communiqué simultané, a souligné que l’accord portait sur « un programme pragmatique et réaliste, avec des politiques économiques crédibles pour renforcer la stabilité macroéconomique et relever les défis (…) de l’Argentine en matière de croissance durable », « de forte inflation persistante » (50,9% en 2021), et d' »amélioration crédible des finances publiques ».

Obtenu « après d’intenses négociations », selon l’Argentine, l’accord concrétise le pré-accord qui avait été annoncé fin janvier par les deux parties et avait ouvert la voie à plusieurs semaines de négociations approfondies entre équipes techniques.

Il prévoit des remboursements de la dette étalés, après une « période de grâce », de 2026 à 2034 en contrepartie de plusieurs objectifs macro-économiques pour l’Argentine, dont une réduction progressive de son déficit budgétaire (3% du PIB actuellement) visant 0,9% en 2024, indique pour sa part le gouvernement argentin dans un communiqué.

Le programme issu de l’accord, se félicite le gouvernement, contribue à des « conditions de stabilité nécessaires pour relever les défis structurels existants et renforcer les bases d’une croissance durable et inclusive ». L’Argentine a renoué en 2021 avec la croissance (+10,3%) après trois ans de récession.