L’Armée assure le suivi de la situation sécuritaire à la frontière tuniso-libyenne

Les unités militaires continuent d’assurer le suivi de la situation sécuritaire dans les régions limitrophes des frontières tunisiennes terrestres et maritimes avec la Libye, indique le département de la Défense.

Dans un communiqué rendu public mardi, le ministère de la Défense nationale a souligné que les formations militaires sont en état de vigilance permanente et de promptitude élevé pour intercepter tout mouvement suspect et faire face à toute urgence, en collaboration avec les forces de sécurité, les unités de la Garde Nationale et de la douane.