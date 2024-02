L’armée de l’air israélienne frappe au plus profond du Liban

L’armée israélienne déclare que son aviation a frappé lundi des cibles de Hezbollah « au plus profond du Liban », où des habitants ont signalé des explosions près de la ville de Baalbek, dans le nord-est du pays. Au moins deux personnes ont été tuées dans ces frappes, a déclaré un responsable de Hezbollah.

Ces frappes sont parmi les plus profondes à l’intérieur du Liban depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a plus de quatre mois. Elles interviennent un jour après que le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a menacé d’intensifier les attaques contre le Hezbollah libanais, même si un cessez-le-feu est conclu avec le Hamas dans la bande de Gaza.

Des responsables libanais de la sécurité ont déclaré que l’armée de l’air israélienne avait effectué trois frappes aériennes à la périphérie du village de Buday, près de Baalbek, visant un convoi de camions. Buday est un bastion du Hezbollah.

Un responsable du Hezbollah a confirmé que trois frappes avaient touché les environs de Baalbek. Ce responsable a parlé sous le couvert de l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux journalistes. Il a déclaré que les frappes ont tué au moins deux personnes et que l’une d’entre elles a touché un entrepôt de produits alimentaires faisant partie du projet Sajjad du Hezbollah, qui vend aux habitants de son fief à des prix inférieurs à ceux du marché.