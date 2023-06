L’armée de l’air tunisienne prend livraison  de 2 drones ANKA supplémentaires de Turquie

Le responsable du marketing et de la communication d’entreprise chez Turkish Aerospace Industries (TAI), Bertan Kurt, a récemment répondu à des questions sur les opérations d’exportation de l’entreprise lors du salon international maritime et aérospatial de Langkawi (LIMA 2023) en Malaisie. Ila déclaré que l’entreprise, qui a un plan de croissance cohérent depuis 2018, a reçu un milliard de dollars de commandes l’année dernière avec l’introduction de ses produits originaux sur le marché, et a signé des contrats d’un montant total de 3,3 milliards de dollars avec 13 pays au cours des cinq dernières années.

C’est la première fois qu’un haut fonctionnaire révèle que la Tunisie a commandé et reçu des systèmes de drones Anka supplémentaires.

En fait, les négociations bilatérales pour l’acquisition de drones ANKA ont débuté en 2019 entre le ministère tunisien de la Défense et les Industries aérospatiales turques (TAI). Après le début du processus, les questions de formation et de financement des drones ont été clarifiées au cours des premiers mois de 2020, et des progrès ont été réalisés dans les négociations, jusqu’à ce que TAI surpasse ses concurrents des États-Unis, de France, d’Italie et de Chine, et qu’un accord d’exportation d’une valeur d’environ 80 millions de dollars soit signé avec l’armée de l’air tunisienne. Le contrat en question portait sur la fourniture de trois drones ANKA-S et de trois stations de contrôle au sol à l’armée de l’air tunisienne, ainsi que sur la formation de 52 pilotes et personnels de maintenance tunisiens. La formation du personnel de maintenance de l’armée de l’air tunisienne s’est achevée en mai 2021, et la société a livré les deux premiers drones ANKA à l’armée de l’air tunisienne au second semestre 2021. Le troisième drone aurait été livré à la Tunisie en 2022, indique le site OVD.

Tout au long de ce processus, des affirmations selon lesquelles la Tunisie souhaitait acquérir un grand nombre de drones ANKA supplémentaires et que des négociations pour le transfert de technologie entre les deux pays étaient en cours ont été régulièrement discutées dans la presse locale des deux pays. Le directeur général adjoint de TAI pour les véhicules aériens sans pilote, Ömer Yıldız, a annoncé dans une interview avec Defence Turkey lors de la foire SAHA EXPO 2022 à Istanbul en octobre de l’année dernière que les négociations avec la Tunisie sur la vente de deux drones ANKA supplémentaires étaient en cours, et que les avions supplémentaires seraient de la même configuration que les trois avions précédents. La commande supplémentaire a été vérifiée par Bertan Kurt, responsable du marketing et de la communication de TAI, plusieurs mois après cette annonce, ce qui porte à 5 le nombre total de drones ANKA-S livrés à la Tunisie.