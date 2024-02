L’armée israélienne bombarde Rafah

L’armée israélienne bombarde vendredi Rafah, ville du sud de la bande de Gaza où s’entassent plus d’un million de personnes, faisant craindre un « désastre » humanitaire pour les Etats-Unis dont le président, Joe Biden, a critiqué la riposte « excessive » d’Israël dans le territoire palestinien.

Washington a averti jeudi d’un « désastre » à Rafah et assuré ne pas soutenir une opération « sans une planification sérieuse » concernant les civils sur place. « Je pense, comme vous savez, que la riposte (…) dans la bande de Gaza, a été excessive », a déclaré le président américain, Joe Biden, dans une rare critique à l’égard d’Israël, proche allié des Etats-Unis.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est aussi dit « alarmé » par une telle opération qui selon lui « aggraverait de façon exponentielle l’actuel cauchemar humanitaire dont les conséquences régionales sont déjà incalculables ».

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des témoins ont fait état de frappes israéliennes mortelles dans le centre et le sud de Gaza.

Au Caire, un « nouveau cycle de négociations », parrainé par l’Egypte et le Qatar avec la participation du Hamas, a débuté jeudi pour obtenir « le calme dans la bande de Gaza » ainsi qu’un échange de prisonniers palestiniens et d’otages, selon un responsable égyptien.

Un accord avait permis fin novembre une pause d’une semaine dans les combats, l’acheminement de davantage d’aide à Gaza, la libération d’une centaine d’otages et de quelque 240 prisonniers palestiniens écroués en Israël. Cette fois, les pourparlers portent sur une trêve de plusieurs semaines.

« Nous nous attendons à des négociations très (…) difficiles, mais le Hamas est ouvert aux discussions et désireux d’arriver à un cessez-le-feu », a expliqué un responsable proche du Hamas.

- Publicité-