L’armée israélienne dit être entrée dans Khan Younès, un « scénario infernal » est redouté

L’armée israélienne a dit mardi être aux prises avec le Hamas dans Khan Younès, grande ville du sud de la bande de Gaza assiégée, où l’ONU redoute un « scénario infernal » pour les civils, confinés dans un périmètre de plus en plus réduit.

« La situation empire d’heure en heure (…) Nous sommes proches de l’heure la plus sombre de l’humanité », a alerté au même moment le responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les territoires palestiniens occupés, le Dr Richard Peeperkorn.

Mardi, de nouvelles scènes de chaos se sont répétées à l’hôpital Nasser de Khan Younès, le plus grand du sud de la bande de Gaza, où des patients sont soignés à même le sol.

Sous les sirènes des ambulances, des blessés étaient transportés, parfois allongés dans de simples remorques ou portés par leurs proches, selon des images de l’AFP.

Selon l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), l’hôpital, à court de personnel et de fournitures, abrite plus de 1.000 patients et 17.000 déplacés.

« Un scénario encore plus infernal est sur le point de se réaliser, auquel les opérations humanitaires ne pourront peut-être pas répondre », a averti la coordinatrice humanitaire de l’ONU pour les Territoires palestiniens, la Canadienne Lynn Hastings.

Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), a lui affirmé que « l’anéantissement de Gaza figure désormais parmi les pires attaques de notre époque à l’encontre de populations civiles ».

Selon le ministère de la Santé du Hamas, 16.248 personnes, à plus 70% des femmes et enfants et adolescents, ont été tuées depuis le début des bombardements israéliens sur la bande de Gaza le 7 octobre.

- Publicité-