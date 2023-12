L’armée israélienne  libère 5 brigades dont un grand nombre de réservistes 

L’armée israélienne a mis en œuvre son processus de retour à la vie civile d’un nombre important de réservistes, deux autres brigades complètes devant rentrer chez elles dans le courant de la semaine.

Au début du mois de décembre, la division 252 a été libérée du service pour le moment, après avoir achevé sa mission dans le nord de la bande de Gaza.

Mais la libération de deux brigades supplémentaires, la 551e et la 14e, fait partie d’un déploiement plus large qui devrait ajouter d’autres brigades au retour de service, peut-être sur une base hebdomadaire, voire mensuelle.

L’armée prévoit d’évaluer régulièrement l’impact sur la capacité de Tsahal à confronter Hamas en tant que force de combat efficace, afin de décider quand et à quelle vitesse libérer les brigades supplémentaires.

Même si l’armée israélienne réduit le nombre de ses soldats réservistes, sept brigades combattent toujours le Hamas à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, alors qu’elles n’étaient que quatre à l’origine.

Pour l’essentiel, l’armée israélienne conserve un maximum de forces pour combattre dans le sud de la bande de Gaza, maintiennent leurs forces pour s’occuper du centre de la bande de Gaza, mais vident une grande partie de leurs forces dans le nord de la bande de Gaza, ne conservant que des forces suffisantes pour empêcher le Hamas de revenir en force, selon Jerusalem Post.

Une fois le passage à la phase 3 achevé, on s’attend à ce qu’il s’étende sur une période de trois à neuf mois de combat contre Hamas, ajoute la même source.

