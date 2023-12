L’armée russe dit avancer « dans toutes les directions »

L’armée russe a affirmé vendredi avancer « dans toutes les directions » en Ukraine, où elle est à l’offensive dans l’est du pays, mais sur un front en grande partie bloqué à l’entrée de l’hiver les forces ukrainiennes assurent repousser ces attaques et maintenir les quelques positions acquises dans la contre-offensive de ces derniers mois.

Alors que selon une source sécuritaire ukrainienne à Kiev les services de sécurité SBU ont porté le conflit jusqu’au plus profond du territoire russe en faisant sauter des convois de produits pétroliers sur la voie ferroviaire stratégique Baïkal-Amour (BAM), desservant l’Extrême-Orient du pays, le président russe Vladimir Poutine a ordonné par décret dans la soirée d’augmenter d’encore 15% le nombre de soldats russes, déjà porté à 1,15 million en 2022.

« L’augmentation des effectifs des forces armées est due à une augmentation des menaces visant notre pays », a explicité le ministère russe de la Défense, citant l’offensive contre l’Ukraine et la « poursuite de l’élargissement de l’Otan ».

En Ukraine même, les forces russes « étendent leurs zones de contrôle dans toutes les directions », avait précédemment affirmé le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, assurant que les capacités de combat des Ukrainiens avaient été « considérablement réduites » après leur contre-offensive.

