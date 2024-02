L’armée russe poursuit son offensive au-delà d’Avdiïvka, selon Kiev

Les troupes russes lancent de multiples attaques dans l’est de l’Ukraine en essayant d’avancer au-delà d’Avdiïvka, au lendemain du retrait des forces de Kiev de cette ville industrielle, a déclaré dimanche l’armée ukrainienne.

Confrontée à un manque croissant de soldats et d’armement et après des mois de rudes combats, l’Ukraine avait annoncé son retrait d’Avdiïvka dans la nuit de vendredi à samedi, une défaite symbolique majeure à quelque jours du deuxième anniversaire de l’invasion russe.

D' »importantes forces » ukrainiennes ont pris pied sur de nouvelles positions près d’Avdiïvka et sont « prêtes » à des attaques russes, qui « malheureusement sont déjà en cours », a déclaré dimanche à la télévision le porte-parole militaire du secteur, Dmytro Lykhoviy.

Selon lui, la Russie « tente de développer activement son offensive » dans la région de Donetsk.

Les militaires ukrainiens ont ainsi « repoussé » dimanche 14 attaques près de Lastotchkyné, petit village situé à moins de deux kilomètres des quartiers nord d’Avdiïvka, et 23 autres dans la zone de Mariïnka, plus au sud, a indiqué sur Telegram le commandant du secteur.

L’avancée russe sur Avdiïvka, la plus importante depuis mai 2023, a renforcé la pression sur les civils de la région, de moins en moins nombreux.

