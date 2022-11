L’armée russe se retire de la région de Kherson

Le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou, a annoncé le 9 novembre le retrait des troupes russes de Kherson et de toute la rive droite du Dniepr.

La bataille de Kherson n’aura pas, donc, lieu. Mercredi après midi 9 novembre, le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou, a ordonné le retrait des forces russes de la ville de Kherson et de toute la rive droite du Dniepr. « Procédez au retrait des troupes et prenez toutes les mesures nécessaires pour assurer le transfert en toute sécurité du personnel, des armes et du matériel à travers le Dniepr », a-t-il dit après avoir écouté le rapport du général Sergueï Sourovikine, commandant de l’opération militaire russe en Ukraine, sur la situation dans la région, selon l’agence de presse russe Tass.